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Index-Performance im Blick

SMI-Handel aktuell: SMI fällt am Mittwochmittag

SMI-Handel aktuell: SMI fällt am Mittwochmittag

Der SMI verbucht derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.00 EUR -0.82 EUR -0.99 %
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Amrize
35.83 EUR -1.25 EUR -3.37 %
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Geberit AG (N)
600.80 EUR -1.00 EUR -0.17 %
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Givaudan AG
3,443.00 EUR -6.00 EUR -0.17 %
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Holcim AG
74.00 EUR -1.26 EUR -1.67 %
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Lonza AG (N)
610.00 EUR -5.60 EUR -0.91 %
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Partners Group AG
707.80 EUR -12.20 EUR -1.69 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
372.10 EUR 6.10 EUR 1.67 %
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Swiss Life AG (N)
965.80 EUR -19.60 EUR -1.99 %
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Swiss Re AG
151.60 EUR 1.30 EUR 0.86 %
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Swisscom AG
660.00 EUR -5.00 EUR -0.75 %
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UBS
46.54 EUR -0.59 EUR -1.25 %
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Indizes
SMI
14,289.32 CHF -45.47 CHF -0.32 %
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Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,36 Prozent leichter bei 14.283,85 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,644 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 14.337,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14.334,79 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14.356,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.269,42 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,667 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 14.346,14 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 13.305,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.088,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,82 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 0,92 Prozent auf 350,70 CHF), Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 631,00 CHF), Swiss Life (+ 0,44 Prozent auf 916,80 CHF), Swiss Re (+ 0,35 Prozent auf 142,10 CHF) und Lonza (+ 0,28 Prozent auf 579,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-3,87 Prozent auf 33,77 CHF), Holcim (-2,67 Prozent auf 70,04 CHF), Partners Group (-1,80 Prozent auf 667,40 CHF), Givaudan (-1,38 Prozent auf 3.210,00 CHF) und Geberit (-1,24 Prozent auf 559,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.251.504 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 298,357 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 6,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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