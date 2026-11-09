SMI-Handel aktuell: SMI fester

Kursverlauf

09.11.26 12:25 Uhr

Der SMI verzeichnet am Montagmittag Kursanstiege.

Um 12:07 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,44 Prozent auf 14.861,18 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,717 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 14.786,06 Punkte an der Kurstafel, nach 14.796,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14.777,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14.865,48 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der SMI noch bei 13.787,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 14.544,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 12.298,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,18 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,67 Prozent auf 396,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,52 Prozent auf 68,00 CHF), Sandoz (+ 1,43 Prozent auf 84,98 CHF), Lonza (+ 1,21 Prozent auf 671,40 CHF) und Sika (+ 1,19 Prozent auf 187,45 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-2,04 Prozent auf 148,85 CHF), Richemont (-1,59 Prozent auf 166,95 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 34,32 CHF), Nestlé (-0,37 Prozent auf 85,53 CHF) und Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 628,20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 813.370 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net