DAX 26.085 +1,0%ESt50 6.245 +1,2%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,77 -2,3%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.400 -1,0%Euro 1,1188 +0,4%Öl 95,2 -3,2%Gold 4.109 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Kursverlauf

SMI-Handel aktuell: SMI fester

SMI-Handel aktuell: SMI fester

Der SMI verzeichnet am Montagmittag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.54 EUR 1.84 EUR 2.53 %
Charts | News | Analysen
Amrize
36.93 EUR -0.25 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
730.80 EUR 4.00 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
93.30 EUR -0.29 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
731.00 EUR 4.20 EUR 0.58 %
Charts | News | Analysen
Richemont
182.50 EUR 0.10 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
431.35 EUR 9.90 EUR 2.35 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
92.10 EUR 1.28 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
204.80 EUR 3.40 EUR 1.69 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
163.40 EUR -3.50 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.90 EUR -0.50 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
683.80 EUR -1.20 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,865.25 CHF 68.75 CHF 0.46 %
News | Analysen

Um 12:07 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,44 Prozent auf 14.861,18 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,717 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 14.786,06 Punkte an der Kurstafel, nach 14.796,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14.777,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14.865,48 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der SMI noch bei 13.787,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 14.544,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 12.298,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,18 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,67 Prozent auf 396,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,52 Prozent auf 68,00 CHF), Sandoz (+ 1,43 Prozent auf 84,98 CHF), Lonza (+ 1,21 Prozent auf 671,40 CHF) und Sika (+ 1,19 Prozent auf 187,45 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-2,04 Prozent auf 148,85 CHF), Richemont (-1,59 Prozent auf 166,95 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 34,32 CHF), Nestlé (-0,37 Prozent auf 85,53 CHF) und Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 628,20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 813.370 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.