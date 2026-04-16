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SMI-Performance im Fokus

SMI-Handel aktuell: SMI freundlich

17.04.26 12:25 Uhr
SMI-Handel aktuell: SMI freundlich | finanzen.net

Der SMI verzeichnet am Freitagmittag Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
72,90 CHF 0,46 CHF 0,64%
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Alcon AG
62,78 CHF -0,14 CHF -0,22%
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Amrize
44,56 CHF -0,60 CHF -1,33%
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Geberit AG (N)
535,80 CHF -6,20 CHF -1,14%
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Kühne + Nagel International AG (KN)
186,25 CHF 1,80 CHF 0,98%
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Logitech S.A.
79,12 CHF 1,04 CHF 1,33%
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Nestlé SA (Nestle)
78,61 CHF -0,13 CHF -0,17%
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Partners Group AG
936,20 CHF 18,00 CHF 1,96%
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Richemont
155,75 CHF 2,45 CHF 1,60%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
314,80 CHF 1,30 CHF 0,41%
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Sika AG
152,25 CHF 1,65 CHF 1,10%
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Swiss Re AG
131,05 CHF 0,55 CHF 0,42%
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Swisscom AG
656,50 CHF -2,00 CHF -0,30%
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UBS
33,79 CHF 0,15 CHF 0,45%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
558,20 CHF 2,60 CHF 0,47%
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Indizes
SMI
13.221,7 PKT 48,5 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendiert der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,36 Prozent fester bei 13.220,15 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,554 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,166 Prozent auf 13.194,99 Punkte an der Kurstafel, nach 13.173,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.190,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.251,89 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,982 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der SMI bei 12.962,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der SMI-Kurs 13.413,59 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der SMI einen Stand von 11.660,96 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,205 Prozent zurück. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 935,60 CHF), Richemont (+ 1,73 Prozent auf 155,95 CHF), Logitech (+ 1,38 Prozent auf 79,16 CHF), Sika (+ 1,29 Prozent auf 152,55 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,98 Prozent auf 186,25 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Amrize (-1,31 Prozent auf 44,57 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 535,80 CHF), Alcon (-0,38 Prozent auf 62,68 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 656,00 CHF) und Nestlé (-0,25 Prozent auf 78,54 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.572.673 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,251 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,75 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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