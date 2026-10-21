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SMI aktuell

SMI-Handel aktuell: SMI legt zu

SMI-Handel aktuell: SMI legt zu

Der SMI zeigt am dritten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.60 EUR 1.42 EUR 1.86 %
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Alcon AG
59.72 EUR -0.38 EUR -0.63 %
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Givaudan AG
4,279.00 EUR 26.00 EUR 0.61 %
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Holcim AG
69.90 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Logitech S.A.
97.46 EUR 3.62 EUR 3.86 %
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Lonza AG (N)
670.40 EUR 0.40 EUR 0.06 %
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Partners Group AG
653.60 EUR -3.60 EUR -0.55 %
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Richemont
190.10 EUR 2.65 EUR 1.41 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
421.05 EUR 1.05 EUR 0.25 %
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Sandoz
84.30 EUR 1.58 EUR 1.91 %
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Swiss Life AG (N)
1,004.00 EUR -3.00 EUR -0.30 %
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Swiss Re AG
164.75 EUR 1.25 EUR 0.76 %
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UBS
42.26 EUR 0.28 EUR 0.67 %
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Indizes
SMI
14,531.72 CHF 53.35 CHF 0.37 %
News | Analysen

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 14.525,31 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,651 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,051 Prozent tiefer bei 14.471,03 Punkten, nach 14.478,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.428,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.529,16 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der SMI bei 13.956,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14.298,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.622,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,65 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.669,51 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 1,58 Prozent auf 78,34 CHF), Logitech (+ 1,30 Prozent auf 90,14 CHF), Swiss Life (+ 0,88 Prozent auf 937,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 71,48 CHF) und Alcon (+ 0,57 Prozent auf 56,08 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Holcim (-0,71 Prozent auf 64,46 CHF), Lonza (-0,64 Prozent auf 621,00 CHF), Givaudan (-0,33 Prozent auf 3.947,00 CHF), Partners Group (-0,16 Prozent auf 610,40 CHF) und Richemont (-0,09 Prozent auf 175,85 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.406.650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 326,511 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:11 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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