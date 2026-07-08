DAX 25.017 -0,2%ESt50 6.253 -0,3%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,21 -2,1%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.137 -1,4%Euro 1,1409 +0,0%Öl 78,9 +3,8%Gold 4.059 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SIX-Handel im Fokus

SMI-Handel aktuell: SMI liegt zum Handelsstart im Plus

SMI-Handel aktuell: SMI liegt zum Handelsstart im Plus

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
91.00 EUR 0.90 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
58.52 EUR 0.26 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amrize
43.70 EUR -0.16 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
560.40 EUR 0.40 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
79.50 EUR 1.00 EUR 1.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
88.46 EUR -0.40 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
89.71 EUR -0.66 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
737.40 EUR 9.20 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
363.05 EUR -2.75 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
174.15 EUR -1.10 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
142.55 EUR 1.25 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
665.00 EUR 5.00 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
45.90 EUR 0.14 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
670.40 EUR 3.60 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
14,239.33 CHF 4.24 CHF 0.03 %
News | Analysen

Am Montag bewegt sich der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,11 Prozent fester bei 14.251,15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,666 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 14.244,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14.235,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14.237,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.263,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 13.708,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der SMI auf 13.145,91 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der SMI mit 11.937,42 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,58 Prozent aufwärts. Bei 14.464,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 133,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,81 Prozent auf 619,20 CHF), Swisscom (+ 0,73 Prozent auf 623,00 CHF), Alcon (+ 0,66 Prozent auf 54,80 CHF) und Nestlé (+ 0,64 Prozent auf 83,69 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-1,81 Prozent auf 159,80 CHF), Holcim (-1,35 Prozent auf 73,14 CHF), Logitech (-1,19 Prozent auf 81,64 CHF), Amrize (-0,92 Prozent auf 40,80 CHF) und Geberit (-0,92 Prozent auf 516,60 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 150.624 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 290,146 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,28 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,76 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.07.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.