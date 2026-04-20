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SIX-Handel im Blick

SMI-Handel aktuell: SMI mittags leichter

21.04.26 12:25 Uhr
SMI-Handel aktuell: SMI mittags leichter | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74,66 CHF 0,40 CHF 0,54%
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Givaudan AG
2.874,00 CHF -23,00 CHF -0,79%
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Kühne + Nagel International AG (KN)
189,75 CHF 2,40 CHF 1,28%
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Logitech S.A.
76,38 CHF -1,38 CHF -1,77%
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Novartis AG
117,50 CHF -0,72 CHF -0,61%
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Partners Group AG
950,80 CHF 10,80 CHF 1,15%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
319,30 CHF -1,60 CHF -0,50%
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Sika AG
153,55 CHF 1,40 CHF 0,92%
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Swiss Re AG
133,35 CHF 1,00 CHF 0,76%
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UBS
33,50 CHF -0,60 CHF -1,76%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
567,40 CHF 2,20 CHF 0,39%
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Indizes
SMI
13.260,5 PKT -23,7 PKT -0,18%
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Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 13.266,64 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,587 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,432 Prozent leichter bei 13.226,79 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13.284,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.200,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.275,63 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 12.320,99 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 21.01.2026, den Wert von 13.156,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der SMI einen Wert von 11.660,96 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,146 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,31 Prozent auf 189,80 CHF), Partners Group (+ 1,28 Prozent auf 952,00 CHF), Sika (+ 1,12 Prozent auf 153,85 CHF), Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 133,45 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,62 Prozent auf 74,72 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-1,59 Prozent auf 76,52 CHF), UBS (-1,52 Prozent auf 33,58 CHF), Givaudan (-0,76 Prozent auf 2.875,00 CHF), Novartis (-0,47 Prozent auf 117,66 CHF) und Roche (-0,41 Prozent auf 319,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.122.648 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 277,551 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,89 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
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16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
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