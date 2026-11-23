SMI-Performance im Blick

Der SMI befindet sich heute im Aufwind.

Am Montag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,56 Prozent höher bei 14.653,03 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,677 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,071 Prozent fester bei 14.582,51 Punkten, nach 14.572,14 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.543,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14.682,42 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der SMI mit 14.462,36 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.456,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12.632,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10,61 Prozent zu. Bei 15.272,42 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,89 Prozent auf 67,88 CHF), Richemont (+ 2,90 Prozent auf 173,90 CHF), Sandoz (+ 2,56 Prozent auf 82,56 CHF), Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 624,60 CHF) und Sika (+ 1,65 Prozent auf 184,55 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Amrize (-1,12 Prozent auf 33,52 CHF), Nestlé (-0,99 Prozent auf 84,70 CHF), Novartis (-0,50 Prozent auf 127,12 CHF), Zurich Insurance (-0,13 Prozent auf 632,60 CHF) und Roche (+ 0,08 Prozent auf 397,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2.642.699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 342,372 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net