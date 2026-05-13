SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich am Freitagmittag fester

SMI-Performance im Fokus

Beim SMI stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 13.226,07 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,566 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,248 Prozent stärker bei 13.245,77 Punkten, nach 13.212,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.220,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.304,96 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13.219,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der SMI auf 13.600,67 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, stand der SMI bei 12.227,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,160 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.063,53 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 1,88 Prozent auf 326,00 CHF), Alcon (+ 1,59 Prozent auf 50,40 CHF), Swiss Re (+ 1,34 Prozent auf 121,05 CHF), Swiss Life (+ 1,34 Prozent auf 848,80 CHF) und Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 77,66 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Holcim (-4,22 Prozent auf 73,04 CHF), Sika (-1,84 Prozent auf 138,35 CHF), Logitech (-1,82 Prozent auf 79,72 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,81 Prozent auf 81,36 CHF) und UBS (-1,63 Prozent auf 35,63 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.984.069 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 278,431 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,86 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net