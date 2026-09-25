SMI-Handel aktuell: SMI verbucht Zuschläge

Index-Performance im Blick

25.09.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der SMI am Freitagmittag.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 13.965,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,578 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,535 Prozent auf 13.980,23 Punkte an der Kurstafel, nach 13.905,82 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14.029,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13.960,42 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,675 Prozent aufwärts. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 14.525,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der SMI einen Stand von 14.231,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der SMI bei 11.875,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 3,37 Prozent auf 40,75 CHF), Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 601,20 CHF), Holcim (+ 1,72 Prozent auf 67,46 CHF), Swiss Life (+ 1,11 Prozent auf 913,20 CHF) und Givaudan (+ 1,09 Prozent auf 3.443,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Lonza (-1,12 Prozent auf 563,60 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 77,38 CHF), Roche (-0,55 Prozent auf 361,40 CHF), Sandoz (-0,34 Prozent auf 70,54 CHF) und Alcon (-0,34 Prozent auf 53,14 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.715.010 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 306,046 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net