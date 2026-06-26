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SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone

29.06.26 09:28 Uhr
SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone | finanzen.net

Der SMI knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84,60 CHF 0,08 CHF 0,09%
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Geberit AG (N)
541,40 CHF -2,80 CHF -0,51%
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Holcim AG
74,78 CHF -0,30 CHF -0,40%
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Kühne + Nagel International AG (KN)
193,80 CHF 0,10 CHF 0,05%
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Logitech S.A.
79,44 CHF 0,66 CHF 0,84%
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Lonza AG (N)
538,00 CHF 3,40 CHF 0,64%
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Nestlé SA (Nestle)
83,31 CHF 0,02 CHF 0,02%
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Novartis AG
125,44 CHF -0,84 CHF -0,67%
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Partners Group AG
646,60 CHF -5,20 CHF -0,80%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
336,50 CHF 0,50 CHF 0,15%
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Sika AG
166,40 CHF -1,20 CHF -0,72%
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Swiss Life AG (N)
882,60 CHF -5,40 CHF -0,61%
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Swiss Re AG
127,80 CHF 0,00 CHF 0,00%
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UBS
39,89 CHF -0,08 CHF -0,20%
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Indizes
SMI
14.150,8 PKT -21,9 PKT -0,15%
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Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 14.179,31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,095 Prozent höher bei 14.186,15 Punkten, nach 14.172,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 14.190,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.167,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Der SMI stand vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 13.542,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SMI mit 12.570,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 11.980,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,04 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.267,65 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 0,97 Prozent auf 539,80 CHF), Logitech (+ 0,84 Prozent auf 79,44 CHF), Nestlé (+ 0,59 Prozent auf 83,78 CHF), Roche (+ 0,33 Prozent auf 337,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,26 Prozent auf 194,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Holcim (-0,77 Prozent auf 74,50 CHF), Swiss Life (-0,70 Prozent auf 881,80 CHF), Sika (-0,63 Prozent auf 166,55 CHF), Geberit (-0,51 Prozent auf 541,40 CHF) und Novartis (-0,48 Prozent auf 125,68 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 132.710 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,81 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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22.05.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
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24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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24.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
10.06.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
03.06.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
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