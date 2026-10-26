SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen
Beim SMI lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.
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Am Montag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,08 Prozent stärker bei 14.473,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,663 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 14.472,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14.462,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.483,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.462,03 Zählern.
SMI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 13.945,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der SMI bei 14.327,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.568,18 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 1,54 Prozent auf 81,90 CHF), Roche (+ 1,38 Prozent auf 396,30 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 193,15 CHF), Amrize (+ 0,83 Prozent auf 32,77 CHF) und Partners Group (+ 0,73 Prozent auf 630,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-3,04 Prozent auf 88,58 CHF), Sika (-1,91 Prozent auf 176,75 CHF), Nestlé (-0,73 Prozent auf 83,09 CHF), Novartis (-0,70 Prozent auf 127,10 CHF) und Givaudan (-0,63 Prozent auf 3.968,00 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 268.322 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 336,260 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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