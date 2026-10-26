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Index im Blick

SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen

SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Beim SMI lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.26 EUR 1.24 EUR 1.70 %
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Amrize
34.99 EUR -0.36 EUR -1.02 %
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Galderma
206.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Givaudan AG
4,295.00 EUR -55.00 EUR -1.26 %
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Logitech S.A.
97.02 EUR -1.38 EUR -1.40 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.71 EUR -0.94 EUR -1.04 %
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Novartis AG
134.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Partners Group AG
680.20 EUR 12.00 EUR 1.80 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
427.75 EUR -2.25 EUR -0.52 %
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Sandoz
86.92 EUR 0.22 EUR 0.25 %
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Sika AG
193.45 EUR -0.30 EUR -0.15 %
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Swiss Re AG
165.85 EUR -0.40 EUR -0.24 %
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Indizes
SMI
14,514.74 CHF 52.38 CHF 0.36 %
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Am Montag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,08 Prozent stärker bei 14.473,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,663 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 14.472,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14.462,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.483,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.462,03 Zählern.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 13.945,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der SMI bei 14.327,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.568,18 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 1,54 Prozent auf 81,90 CHF), Roche (+ 1,38 Prozent auf 396,30 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 193,15 CHF), Amrize (+ 0,83 Prozent auf 32,77 CHF) und Partners Group (+ 0,73 Prozent auf 630,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-3,04 Prozent auf 88,58 CHF), Sika (-1,91 Prozent auf 176,75 CHF), Nestlé (-0,73 Prozent auf 83,09 CHF), Novartis (-0,70 Prozent auf 127,10 CHF) und Givaudan (-0,63 Prozent auf 3.968,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 268.322 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 336,260 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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08:26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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