SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün
Der SMI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
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Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,02 Prozent stärker bei 14.541,88 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,663 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 14.546,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14.538,95 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 14.585,61 Punkte, das Tagestief hingegen 14.537,11 Zähler.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 13.945,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.421,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12.527,59 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,77 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Novartis (+ 2,32 Prozent auf 130,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 70,10 CHF), Galderma (+ 0,34 Prozent auf 191,55 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 163,05 CHF) und Holcim (-0,18 Prozent auf 66,76 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sika (-1,11 Prozent auf 174,25 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 563,20 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 82,91 CHF), Givaudan (-0,81 Prozent auf 3.908,00 CHF) und Logitech (-0,81 Prozent auf 90,46 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 405.751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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