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SMI im Fokus

SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün

SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün

Der SMI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.08 EUR -0.50 EUR -0.66 %
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Galderma
206.00 EUR 4.00 EUR 1.98 %
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Geberit AG (N)
613.60 EUR -3.00 EUR -0.49 %
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Givaudan AG
4,233.00 EUR -17.00 EUR -0.40 %
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Holcim AG
71.80 EUR 0.24 EUR 0.34 %
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Logitech S.A.
98.06 EUR -0.28 EUR -0.28 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.24 EUR 0.20 EUR 0.22 %
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Novartis AG
140.28 EUR 3.10 EUR 2.26 %
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Partners Group AG
679.00 EUR -1.20 EUR -0.18 %
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Richemont
175.30 EUR -1.65 EUR -0.93 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
425.70 EUR -1.40 EUR -0.33 %
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Sika AG
189.15 EUR -4.30 EUR -2.22 %
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Swiss Re AG
164.25 EUR -0.45 EUR -0.27 %
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Indizes
SMI
14,554.22 CHF 15.27 CHF 0.11 %
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Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,02 Prozent stärker bei 14.541,88 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,663 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 14.546,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14.538,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14.585,61 Punkte, das Tagestief hingegen 14.537,11 Zähler.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 13.945,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.421,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12.527,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,77 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Novartis (+ 2,32 Prozent auf 130,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 70,10 CHF), Galderma (+ 0,34 Prozent auf 191,55 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 163,05 CHF) und Holcim (-0,18 Prozent auf 66,76 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sika (-1,11 Prozent auf 174,25 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 563,20 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 82,91 CHF), Givaudan (-0,81 Prozent auf 3.908,00 CHF) und Logitech (-0,81 Prozent auf 90,46 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 405.751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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