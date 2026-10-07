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SIX-Handel im Fokus

SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Mittwochshandels in Rot

SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Mittwochshandels in Rot

So bewegt sich der SMI am Mittwoch.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:10 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,04 Prozent auf 13.783,04 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,562 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,196 Prozent leichter bei 13.761,96 Punkten, nach 13.788,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.751,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13.784,59 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,680 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, betrug der SMI-Kurs 14.279,38 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14.360,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der SMI noch bei 12.521,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0,53 Prozent auf 117,80 CHF), Alcon (+ 0,34 Prozent auf 52,86 CHF), Roche (+ 0,31 Prozent auf 350,90 CHF), Givaudan (+ 0,21 Prozent auf 3.409,00 CHF) und Partners Group (+ 0,20 Prozent auf 610,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,11 Prozent auf 81,66 CHF), Holcim (-0,73 Prozent auf 65,36 CHF), Geberit (-0,71 Prozent auf 532,40 CHF), UBS (-0,69 Prozent auf 40,29 CHF) und Amrize (-0,67 Prozent auf 30,97 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 113.214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 297,079 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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