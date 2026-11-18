SMI-Handel aktuell: SMI zum Start fester
Der SMI knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.
Werte in diesem Artikel
Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent höher bei 15.007,96 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,744 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,085 Prozent schwächer bei 14.963,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.976,04 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15.008,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.959,00 Punkten.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 14.391,31 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 14.320,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der SMI noch bei 12.481,95 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,29 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.
Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,29 Prozent auf 84,14 CHF), Alcon (+ 1,72 Prozent auf 62,86 CHF), Lonza (+ 0,97 Prozent auf 669,40 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 4.100,00 CHF) und Richemont (+ 0,64 Prozent auf 174,05 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-1,01 Prozent auf 33,30 CHF), Holcim (-0,54 Prozent auf 74,08 CHF), Sika (-0,42 Prozent auf 188,50 CHF), Geberit (-0,27 Prozent auf 580,60 CHF) und Nestlé (-0,22 Prozent auf 86,54 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 190.755 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com