SMI-Entwicklung

Der SMI knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent höher bei 15.007,96 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,744 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,085 Prozent schwächer bei 14.963,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.976,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15.008,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.959,00 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 14.391,31 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 14.320,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der SMI noch bei 12.481,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,29 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,29 Prozent auf 84,14 CHF), Alcon (+ 1,72 Prozent auf 62,86 CHF), Lonza (+ 0,97 Prozent auf 669,40 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 4.100,00 CHF) und Richemont (+ 0,64 Prozent auf 174,05 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-1,01 Prozent auf 33,30 CHF), Holcim (-0,54 Prozent auf 74,08 CHF), Sika (-0,42 Prozent auf 188,50 CHF), Geberit (-0,27 Prozent auf 580,60 CHF) und Nestlé (-0,22 Prozent auf 86,54 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 190.755 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net