SMI-Handel aktuell: SMI zum Start in Rot

Index-Bewegung

19.10.26 09:27 Uhr

Der SMI fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,42 Prozent auf 14.330,92 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,442 Prozent auf 14.327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14.391,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 14.327,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.349,74 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 13.786,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 14.343,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 12.644,49 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,18 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 0,28 Prozent auf 86,52 CHF), Givaudan (+ 0,20 Prozent auf 3.923,00 CHF), Swiss Re (+ 0,20 Prozent auf 150,30 CHF), Amrize (+ 0,03 Prozent auf 31,31 CHF) und Novartis (-0,06 Prozent auf 124,62 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-1,19 Prozent auf 39,16 CHF), Galderma (-0,97 Prozent auf 174,35 CHF), Richemont (-0,85 Prozent auf 174,60 CHF), Partners Group (-0,66 Prozent auf 603,40 CHF) und Sika (-0,66 Prozent auf 181,35 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 135.120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent.

Redaktion finanzen.net