SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Dienstagmittag

SMI im Blick

20.10.26 12:25 Uhr

Am Dienstagmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:07 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,12 Prozent auf 14.352,14 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,653 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 14.367,43 Punkte an der Kurstafel, nach 14.368,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 14.393,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.332,14 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 13.786,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der SMI bei 14.254,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.635,02 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,34 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 2,13 Prozent auf 55,72 CHF), Roche (+ 1,58 Prozent auf 386,10 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 125,22 CHF), Galderma (+ 0,81 Prozent auf 175,10 CHF) und Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 83,11 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), Partners Group (-1,50 Prozent auf 602,80 CHF), Sika (-1,31 Prozent auf 180,90 CHF), UBS (-1,28 Prozent auf 38,58 CHF) und Geberit (-1,12 Prozent auf 549,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2.252.710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 325,386 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net