SMI-Handel aktuell: So steht der SMI am Donnerstagmittag

SIX-Handel im Fokus

23.07.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der SMI am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,89 Prozent auf 14.188,32 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,664 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,646 Prozent leichter bei 14.223,35 Punkten, nach 14.315,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.062,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14.245,57 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,424 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13.910,70 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13.248,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, stand der SMI noch bei 12.077,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.464,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 2,77 Prozent auf 341,60 CHF), Lonza (+ 1,38 Prozent auf 543,80 CHF), Partners Group (+ 0,62 Prozent auf 676,40 CHF), Logitech (+ 0,61 Prozent auf 85,86 CHF) und Swiss Life (+ 0,46 Prozent auf 952,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-7,01 Prozent auf 80,13 CHF), Givaudan (-5,26 Prozent auf 3.205,00 CHF), Richemont (-1,54 Prozent auf 192,40 CHF), Sika (-1,21 Prozent auf 155,70 CHF) und Alcon (-1,13 Prozent auf 54,28 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3.574.550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,567 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,22 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net