SMI-Handel aktuell: So steht der SMI nachmittags

SMI-Performance im Fokus

02.11.26 15:57 Uhr

Der SMI zeigt sich heute im Minus.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,31 Prozent tiefer bei 14.765,15 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,709 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,621 Prozent tiefer bei 14.718,69 Punkten, nach 14.810,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14.703,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14.793,67 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SMI einen Stand von 13.660,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14.346,14 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12.234,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,46 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.861,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Amrize (+ 2,78 Prozent auf 34,79 CHF), Holcim (+ 2,67 Prozent auf 70,80 CHF), Logitech (+ 1,66 Prozent auf 79,56 CHF), Sika (+ 1,54 Prozent auf 181,85 CHF) und Geberit (+ 1,53 Prozent auf 583,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Roche (-1,88 Prozent auf 395,80 CHF), Novartis (-1,49 Prozent auf 131,78 CHF), Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 621,80 CHF), Galderma (-0,52 Prozent auf 191,85 CHF) und Swiss Re (-0,39 Prozent auf 152,75 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.446.057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 348,709 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net