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SMI im Blick

SMI-Handel aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im SMI

05.06.26 17:57 Uhr
SMI-Handel aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im SMI | finanzen.net

Der SMI gewann am fünften Tag der Woche an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83,10 CHF -1,56 CHF -1,84%
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53,12 CHF 1,04 CHF 2,00%
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191,85 CHF 2,65 CHF 1,40%
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Partners Group AG
710,80 CHF -1,60 CHF -0,22%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
327,10 CHF 2,50 CHF 0,77%
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Swiss Re AG
118,15 CHF 1,95 CHF 1,68%
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Swisscom AG
649,00 CHF -4,00 CHF -0,61%
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UBS
37,63 CHF 0,05 CHF 0,13%
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Indizes
SMI
13.388,2 PKT 47,0 PKT 0,35%
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Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,35 Prozent auf 13.388,23 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,564 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,196 Prozent höher bei 13.367,44 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.341,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13.431,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.303,90 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,580 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.05.2026, stand der SMI noch bei 13.052,17 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 13.298,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, lag der SMI bei 12.317,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,06 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Alcon (+ 2,00 Prozent auf 53,12 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 117,98 CHF), Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 118,15 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,40 Prozent auf 191,85 CHF) und Givaudan (+ 1,06 Prozent auf 2.869,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-2,35 Prozent auf 91,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), Holcim (-1,19 Prozent auf 74,44 CHF), Lonza (-1,18 Prozent auf 485,60 CHF) und Swisscom (-0,61 Prozent auf 649,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.657.662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 270,619 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
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12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
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