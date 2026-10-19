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Langfristige Investition

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 5 Jahren gekostet

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Alcon-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
58.68 EUR -0.64 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen

Am 19.10.2021 wurde die Alcon-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alcon-Aktie an diesem Tag 74,68 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Alcon-Aktie investiert, befänden sich nun 13,390 Alcon-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 54,74 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 732,99 CHF wert. Die Abnahme von 1.000 CHF zu 732,99 CHF entspricht einer negativen Performance von 26,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alcon belief sich zuletzt auf 26,34 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Alcon-Aktie bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.08.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
22.08.19 Alcon Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.06.19 Alcon Neutral BTIG Research
24.04.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 Alcon Market Perform BMO Capital Markets

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