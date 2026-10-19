SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Alcon-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 19.10.2021 wurde die Alcon-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alcon-Aktie an diesem Tag 74,68 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Alcon-Aktie investiert, befänden sich nun 13,390 Alcon-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 54,74 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 732,99 CHF wert. Die Abnahme von 1.000 CHF zu 732,99 CHF entspricht einer negativen Performance von 26,70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alcon belief sich zuletzt auf 26,34 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Alcon-Aktie bei 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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