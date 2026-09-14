SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 3 Jahren verloren

Hochrechnung

14.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Alcon-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Alcon-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Alcon-Papier bei 73,10 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Alcon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,799 Alcon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.384,40 CHF, da sich der Wert einer Alcon-Aktie am 11.09.2026 auf 53,98 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,16 Prozent verringert.

Alcon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,00 Mrd. CHF. Das Alcon-Papier wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Alcon-Papiers bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net