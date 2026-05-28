SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren

Alcon-Performance im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alcon-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Alcon-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,38 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 157,778 Alcon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 52,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.220,26 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 17,80 Prozent.

Alcon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,41 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der Alcon-Aktie an der Börse SWX war der 09.04.2019. Damals wurde der erste Kurs des Alcon-Papiers bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net