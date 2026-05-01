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Amrize-Performance im Blick

SMI-Papier Amrize-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amrize-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Amrize eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Amrize-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Amrize-Anteile an diesem Tag 40,44 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Amrize-Aktie investiert hat, hat nun 24,728 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.025,72 CHF, da sich der Wert eines Amrize-Anteils am 16.07.2026 auf 41,48 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,57 Prozent erhöht.

Amrize wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,63 Mrd. CHF gelistet. Die Amrize-Aktie ging am 23.06.2025 an die Börse SWX. Die Amrize-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 46,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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