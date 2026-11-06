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SMI-Papier Amrize-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amrize von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Amrize eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
37.76 EUR -1.41 EUR -3.60 %
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Vor 1 Jahr wurde das Amrize-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,76 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 251,509 Amrize-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 8.762,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34,84 CHF belief. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 8.762,58 CHF entspricht einer negativen Performance von 12,37 Prozent.

Der Amrize-Wert an der Börse wurde auf 19,76 Mrd. CHF beziffert. Die Amrize-Aktie ging am 23.06.2025 an die Börse SWX. Zum Börsendebüt des Amrize-Papiers wurde der Erstkurs mit 46,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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