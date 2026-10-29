DAX 25.911 +0,8%ESt50 6.177 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,67 -0,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.920 -1,2%Euro 1,1147 -0,1%Öl 114,0 -1,1%Gold 4.028 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukratives Partners Group-Investment?

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Partners Group AG
710.20 EUR 16.60 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 497,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,012 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Partners Group-Aktien wären am 28.10.2026 1.296,58 CHF wert, da der Schlussstand 644,40 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 29,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Partners Group eine Marktkapitalisierung von 16,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Partners Group

Aktuelle Partners Group Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Partners Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Partners Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
16.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
14.12.12 Partners Group kaufen Sarasin Research
06.11.12 Partners Group buy Sarasin Research
05.11.12 Partners Group hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.