SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Partners Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 497,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,012 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Partners Group-Aktien wären am 28.10.2026 1.296,58 CHF wert, da der Schlussstand 644,40 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 29,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete Partners Group eine Marktkapitalisierung von 16,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Partners Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Partners Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Partners Group