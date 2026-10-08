SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen

Profitables Partners Group-Investment?

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2025 wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.038,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,963 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 569,48 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 07.10.2026 auf 591,40 CHF belief. Mit einer Performance von -43,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Partners Group belief sich jüngst auf 15,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net