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Richemont-Anlage unter der Lupe

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen

26.06.26 10:00 Uhr
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Vor Jahren Richemont-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
189,10 CHF 2,75 CHF 1,48%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Richemont-Papier an diesem Tag bei 147,25 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 67,912 Richemont-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.655,35 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 25.06.2026 auf 186,35 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,55 Prozent gesteigert.

Alle Richemont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 109,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Richemont

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