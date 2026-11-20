Richemont-Performance im Blick

Bei einem frühen Investment in Richemont-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Richemont -Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Richemont-Anteile bei 137,90 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,516 Richemont-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.846,27 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 19.11.2026 auf 177,15 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,46 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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