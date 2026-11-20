SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Richemont-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Richemont-Anteile bei 137,90 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,516 Richemont-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.846,27 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 19.11.2026 auf 177,15 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,46 Prozent zugenommen.
Am Markt war Richemont jüngst 103,15 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Richemont
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Richemont
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Richemont