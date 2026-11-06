SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Sika-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Das Sika-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sika-Aktie 77,38 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,227 Sika-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 188,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.391,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +143,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 29,91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Sika AG