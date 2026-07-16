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SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Sika-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sika AG
172.20 EUR -1.50 EUR -0.86 %
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Sika-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sika-Aktie 69,85 CHF wert. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,316 Sika-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 159,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.287,76 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 128,78 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Sika eine Marktkapitalisierung von 25,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sika AG

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DatumRatingAnalyst
28.02.13 Sika halten Vontobel Research
11.01.13 Sika halten Vontobel Research
10.01.13 Sika halten Vontobel Research
13.12.12 Sika neutral Sarasin Research
13.12.12 Sika hold Vontobel Research