SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Sika-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Sika-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sika-Aktie 69,85 CHF wert. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,316 Sika-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 159,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.287,76 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 128,78 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Sika eine Marktkapitalisierung von 25,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sika AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.13
|Sika halten
|Vontobel Research
|11.01.13
|Sika halten
|Vontobel Research
|10.01.13
|Sika halten
|Vontobel Research
|13.12.12
|Sika neutral
|Sarasin Research
|13.12.12
|Sika hold
|Vontobel Research