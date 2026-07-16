SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren

Performance unter der Lupe

17.07.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Sika-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Sika -Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sika-Aktie 69,85 CHF wert. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,316 Sika-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 159,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.287,76 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 128,78 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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