SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor 5 Jahren verloren

Lohnendes Sika-Investment?

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Sika-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sika-Aktie bei 310,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,226 Sika-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 575,32 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 29.10.2026 auf 178,35 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 42,47 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 28,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net