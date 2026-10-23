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Sika-Anlage im Blick

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Sika-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sika AG
193.75 EUR -4.20 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2023 wurde das Sika-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sika-Aktie an diesem Tag 215,90 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,463 Sika-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 184,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,46 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,54 Prozent abgenommen.

Am Markt war Sika jüngst 29,76 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sika AG

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Datum Rating Analyst
28.02.13 Sika halten Vontobel Research
11.01.13 Sika halten Vontobel Research
10.01.13 Sika halten Vontobel Research
13.12.12 Sika neutral Sarasin Research
13.12.12 Sika hold Vontobel Research

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