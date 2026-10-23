SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Sika-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 23.10.2023 wurde das Sika-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sika-Aktie an diesem Tag 215,90 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,463 Sika-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 184,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,46 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,54 Prozent abgenommen.
Am Markt war Sika jüngst 29,76 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sika AG