SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Rentable Sika-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sika gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sika-Papier an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 205,80 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 48,591 Sika-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.982,51 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 30.04.2026 auf 143,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,17 Prozent verringert.

Sika war somit zuletzt am Markt 22,96 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net