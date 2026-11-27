SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Sika-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sika-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 357,40 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,980 Sika-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.313,37 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 26.11.2026 auf 189,90 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -46,87 Prozent.
Der Marktwert von Sika betrug jüngst 29,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Sika AG