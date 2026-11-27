Rentabler Sika-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sika-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sika -Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 357,40 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,980 Sika-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.313,37 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 26.11.2026 auf 189,90 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -46,87 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sika

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sika

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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