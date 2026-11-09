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Lukrativer Swiss Re-Einstieg?

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Swiss Re-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Re AG
163.40 EUR -3.50 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen

Am 09.11.2025 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Swiss Re-Aktie bei 147,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,680 Swiss Re-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,26 CHF, da sich der Wert einer Swiss Re-Aktie am 06.11.2026 auf 151,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,26 Prozent.

Swiss Re markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Swiss Re

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
06.11.26 Swiss Re Sell UBS AG
05.11.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
05.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.

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