SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Swiss Re-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 09.11.2025 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Swiss Re-Aktie bei 147,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,680 Swiss Re-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,26 CHF, da sich der Wert einer Swiss Re-Aktie am 06.11.2026 auf 151,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,26 Prozent.
Swiss Re markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Swiss Re