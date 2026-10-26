SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren UBS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.10.2016 wurde die UBS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das UBS-Papier an diesem Tag bei 13,70 CHF. Wer vor 10 Jahren 10.000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 729,927 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,32 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 27.970,80 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 179,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von UBS belief sich zuletzt auf 117,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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