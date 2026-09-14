SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren UBS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der UBS-Aktie statt. Der Schlusskurs der UBS-Anteile betrug an diesem Tag 23,46 CHF. Wer vor 3 Jahren 10.000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 426,257 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des UBS-Papiers auf 44,56 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18.994,03 CHF wert. Mit einer Performance von +89,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von UBS belief sich jüngst auf 136,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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