SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable UBS-Investition?

02.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in UBS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die UBS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,73 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,254 UBS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 39,24 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,69 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,69 Prozent zugenommen.

UBS wurde am Markt mit 118,87 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net