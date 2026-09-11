SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 56,72 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,630 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 1.372,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,86 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 142,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: ABB
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