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Alcon-Performance im Blick

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr gekostet

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Alcon-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
63.70 EUR -1.18 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Alcon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 59,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Alcon-Aktie investiert hat, hat nun 1,672 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 98,83 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 1,17 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Alcon belief sich zuletzt auf 28,48 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Alcon-Aktie lag damals bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.08.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
22.08.19 Alcon Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.06.19 Alcon Neutral BTIG Research
24.04.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 Alcon Market Perform BMO Capital Markets

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