SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alcon von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Alcon eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Das Alcon-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,00 CHF wert. Bei einem Alcon-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,870 Alcon-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.968,83 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Papiers am 13.11.2026 auf 61,36 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 20,31 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Alcon bezifferte sich zuletzt auf 29,45 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Anteils fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Alcon-Aktie belief sich damals auf 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com