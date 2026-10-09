SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amrize von vor einem Jahr bedeutet

Lukrative Amrize-Anlage?

09.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Amrize-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Amrize-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Amrize-Aktie bei 38,79 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Amrize-Aktie investiert hat, hat nun 25,780 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 29,97 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 772,62 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,74 Prozent eingebüßt.

Alle Amrize-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,53 Mrd. CHF. Die Amrize-Aktie wurde am 23.06.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Amrize-Anteils bei 46,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net