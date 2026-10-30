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Langfristige Investition

SMI-Titel Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Galderma-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
206.00 EUR 2.00 EUR 0.98 %
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Am 30.10.2025 wurden Galderma-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Galderma-Anteile bei 147,50 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galderma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,780 Galderma-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 189,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.286,10 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 28,61 Prozent.

Der Börsenwert von Galderma belief sich jüngst auf 44,22 Mrd. CHF. Am 22.03.2024 fand der erste Handelstag der Galderma-Aktie an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Galderma-Anteilsschein bei 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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