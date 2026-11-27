Galderma-Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Galderma-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Galderma-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Galderma-Aktie an diesem Tag bei 159,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Galderma-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,696 Galderma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 183,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.492,16 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,92 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Galderma eine Marktkapitalisierung von 42,96 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Galderma-Aktie fand am 22.03.2024 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Galderma-Papiers lag beim Börsengang bei 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net