SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Partners Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Partners Group-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Partners Group-Aktie letztlich bei 499,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,020 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 628,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.572,57 CHF wert. Damit wäre die Investition um 25,73 Prozent gestiegen.
Der Partners Group-Wert an der Börse wurde auf 16,20 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Partners Group