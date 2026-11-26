Rentabler Partners Group-Einstieg?

Das wäre der Verdienst eines frühen Partners Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Partners Group-Aktie letztlich bei 499,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,020 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 628,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.572,57 CHF wert. Damit wäre die Investition um 25,73 Prozent gestiegen.

Der Partners Group-Wert an der Börse wurde auf 16,20 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net