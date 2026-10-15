SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Partners Group-Investmentbeispiel

15.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Partners Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Partners Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1.028,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,723 Partners Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.806,51 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 14.10.2026 auf 597,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41,93 Prozent.

Der Börsenwert von Partners Group belief sich jüngst auf 15,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net