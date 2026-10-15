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Partners Group-Investmentbeispiel

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Partners Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Partners Group AG
642.20 EUR -7.80 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen

Das Partners Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1.028,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,723 Partners Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.806,51 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 14.10.2026 auf 597,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41,93 Prozent.

Der Börsenwert von Partners Group belief sich jüngst auf 15,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Partners Group

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Datum Rating Analyst
25.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
16.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
14.12.12 Partners Group kaufen Sarasin Research
06.11.12 Partners Group buy Sarasin Research
05.11.12 Partners Group hold Vontobel Research

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