SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Partners Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Partners Group-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 961,40 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,401 Partners Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 685,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.125,03 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,75 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 16,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Partners Group