SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Richemont eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Die Richemont-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Richemont-Papiers betrug an diesem Tag 155,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 64,454 Richemont-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 168,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.854,01 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 8,54 Prozent vermehrt.
Richemont war somit zuletzt am Markt 101,45 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Richemont