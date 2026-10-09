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Richemont-Investition

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Richemont eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
181.45 EUR 1.35 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Die Richemont-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Richemont-Papiers betrug an diesem Tag 155,15 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 64,454 Richemont-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 168,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.854,01 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 8,54 Prozent vermehrt.

Richemont war somit zuletzt am Markt 101,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Richemont

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Richemont Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research

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