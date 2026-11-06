SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verdient

Richemont-Anlage

06.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Richemont eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das Richemont -Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Richemont-Aktie bei 156,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Richemont-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,639 Richemont-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 171,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,49 Prozent gesteigert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Richemont

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Richemont

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung