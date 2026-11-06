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Richemont-Anlage

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verdient

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Richemont eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
184.20 EUR -4.00 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Richemont-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Richemont-Aktie bei 156,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Richemont-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,639 Richemont-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 171,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,49 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 101,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Richemont

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.

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