SMI-Titel Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Sandoz-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Die Sandoz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Sandoz-Aktie bei 27,31 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,662 Sandoz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,12 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 282,44 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 182,44 Prozent.
Das Sandoz-IPO fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Sandoz-Anteils belief sich damals auf 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sandoz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sandoz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen