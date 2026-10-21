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Sandoz-Investment im Blick

SMI-Titel Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sandoz-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sandoz
82.56 EUR -0.16 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen

Die Sandoz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Sandoz-Aktie bei 27,31 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,662 Sandoz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,12 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 282,44 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 182,44 Prozent.

Das Sandoz-IPO fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Sandoz-Anteils belief sich damals auf 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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